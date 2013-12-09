更新版 2-中国货币市场：三个月Shibor涨幅收窄，NCD消息暂未改变资金均衡

(新增成交量及更新收盘报价等)

路透北京/上海12月9日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率 多有不同程度的下跌。市场人士指出，大额可转让定期存单(NCD)消息暂未改变资金均衡的局面，线上和线下市场皆如此；线上回购市场，年内资金供给略大于需求，长期限资金供给方则比较单一。

此前两日连创6月20日“钱荒”以来最大单日涨幅的三个月上海银行间同业拆放利率(shibor)品种 ，今日涨幅亦略有收窄，最新报在5.2581%，较上日上涨9.11个基点(bp)。

18家报价行中，单日报价涨幅最大的为华夏银行 ，上调70bp至5.7%；单日报价跌幅最大的为北京银行 ，下调76bp至5.2%。

“NCD的变化主要会发生在结构上，而不是总量，对线上价格影响不会很大，”华南地区一银行交易员称，“今天线上资金挺松的，资金供给各期限都有，年内资金供给会略略供大于求。”

中国央行周日发布《同业存单管理暂行办法》，并自今日(9日)开始实施。这标志着传闻很久的NCD正式开闸。存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。

上海一银行交易则表示，NCD消息目前对线下资金利率影响也不大，同业资金利率经前期大幅上探后，当前供需较稳定。

上述华南地区交易员并预计，年内资金面或不会太紧，资金利率比较平稳。

兴业银行最新发布的研究报告称，NCD发行之初预计会略微推高货币市场利率，但随着其持续滚动发行，商业银行能够获得更长期限的稳定负债，最终会有利于货币市场利率更平稳、货币市场利率曲线的期限结构更为合理。

今日银行间市场质押式回购总成交量6,056.22亿元，较上日的5,841.02亿元续增；其中隔夜品种成交4,471.89亿元，上日为4,281.01亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5997 3.6620 -6.23 4,471.89

七天 4.4889 4.5471 -5.82 807.44

14天 4.8574 5.0653 -20.79 249.88

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0000 1.9450 +205.50 2,511.09

七天 4.4000 3.8500 +55.00 371.87

14天 4.5150 4.4000 +11.50 39.72

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6500 3.7100 -6.00 --

七天 4.5500 4.5500 +0.00 --

14天 4.8800 5.0600 -18.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.6200 3.7000 -8.00 --

七天 4.4850 4.5500 -6.50 --

三个月 5.2581 5.1670 +9.11 --