更新版 2-中国货币市场：三个月Shibor涨幅收窄，NCD消息暂未改变资金均衡

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
(新增成交量及更新收盘报价等)
路透北京/上海12月9日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购利率 多有不同程度的下跌。市场人士指出，大额可转让定期存单(NCD)消息暂未改变资金均衡的局面，线上和线下市场皆如此；线上回购市场，年内资金供给略大于需求，长期限资金供给方则比较单一。
此前两日连创6月20日“钱荒”以来最大单日涨幅的三个月上海银行间同业拆放利率(shibor)品种 ，今日涨幅亦略有收窄，最新报在5.2581%，较上日上涨9.11个基点(bp)。
18家报价行中，单日报价涨幅最大的为华夏银行 ，上调70bp至5.7%；单日报价跌幅最大的为北京银行 ，下调76bp至5.2%。
“NCD的变化主要会发生在结构上，而不是总量，对线上价格影响不会很大，”华南地区一银行交易员称，“今天线上资金挺松的，资金供给各期限都有，年内资金供给会略略供大于求。”
中国央行周日发布《同业存单管理暂行办法》，并自今日(9日)开始实施。这标志着传闻很久的NCD正式开闸。存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。
上海一银行交易则表示，NCD消息目前对线下资金利率影响也不大，同业资金利率经前期大幅上探后，当前供需较稳定。
上述华南地区交易员并预计，年内资金面或不会太紧，资金利率比较平稳。
兴业银行最新发布的研究报告称，NCD发行之初预计会略微推高货币市场利率，但随着其持续滚动发行，商业银行能够获得更长期限的稳定负债，最终会有利于货币市场利率更平稳、货币市场利率曲线的期限结构更为合理。
今日银行间市场质押式回购总成交量6,056.22亿元，较上日的5,841.02亿元续增；其中隔夜品种成交4,471.89亿元，上日为4,281.01亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.5997 3.6620 -6.23 4,471.89
七天 4.4889 4.5471 -5.82 807.44
14天 4.8574 5.0653 -20.79 249.88
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.0000 1.9450 +205.50 2,511.09
七天 4.4000 3.8500 +55.00 371.87
14天 4.5150 4.4000 +11.50 39.72
回购定盘利率
其中:隔夜 3.6500 3.7100 -6.00 --
七天 4.5500 4.5500 +0.00 --
14天 4.8800 5.0600 -18.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.6200 3.7000 -8.00 --
七天 4.4850 4.5500 -6.50 --
三个月 5.2581 5.1670 +9.11 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 黄凯/张喜良)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。