《KEMP专栏》大宗商品交易行业面临整合

**交易商数量过剩**

尽管大宗商品交易服务的需求保持稳定，但交易商和中间商的数量持续增长，导致竞争加剧，这是价差缩窄和市场波动减小的原因之一。

在景气时期，积极投身大宗商品市场的银行、交易商、对冲基金和其他中间商数量剧增，并且在商品价格趋稳之后仍在增加。

所持与美国轻质低硫原油(WTI)相关衍生品合约仓位达到须申报水平的对冲基金和其他基金管理公司数量，2008年上半年仅为200多家，2009、2010和2011年大部分时间都升至逾300家。

来自大型银行的前雇员创立了Freepoint和Trailstone等新的专业大宗商品交易机构。BTGPactual等机构则扩大了交易业务。

意大利石油巨头埃尼集团(Eni) 也加强了其交易业务，以便与皇家荷兰/壳牌石油集团 和BP 等主要互换交易商展开竞争。

因此，在规模基本没变的市场中，竞争却日趋激烈。这种情况下，监管者加强对部分大宗商品交易银行的监管，成为了压垮它们的最后一根稻草。

如果大宗商品交易部门能保持丰厚利润，大型银行可能会试图保留这些业务，干脆忍受合规成本上涨。

但是，由于利润率下滑，大宗商品对于很多大银行而言已经成为了小众市场和非核心业务。鉴于其收益水平，已经不值得对之进行繁琐的管理，同时还要冒一定的监管风险。

在未来两到三年，大宗商品交易行业面临洗牌，部分过剩产能将被淘汰，幸存下来的机构将恢复更高的盈利水平。

这轮洗牌中的赢家可能是资产负债情况良好、且有志于长期从事大宗商品业务的交易商，例如维多公司 、嘉能可 和摩科瑞，还有Freepoint等专业交易机构，以及壳牌、BP和埃尼等主要油企的交易部门。