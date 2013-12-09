券商观点：中国短期内完全放开存款利率管制的可能性不高--安信

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透北京12月9日 - 中国同业存单办法出台后，安信证券发布最新报告称，存款端利率市场化的后续举措应包括一般大额可转让存单业务出台、长期限存款利率放开、小额短期限存款利率放开。其并认为，短期内完全放开存款利率管制的可能性不高。
中国人民银行周日公布《同业存单管理暂行办法》，于今日（9日）起实施。
安信证券认为，市场对于同业存单业务出台早有预期。作为同业存款的一种替代品，其进步主要不在于定价机制，而在更加标准和可流通。未来发展成熟，能够为一般大额可转让存单业务提供重要参考。
“考虑到同业存单与同业存款在定价机制方面相近，其出台对银行同业渠道融资成本的影响也许有限，而其更加标准和可流通，实际上还有利于同业存款业务以及货币市场的发展。”报告称。
同业存单是否视作同业存款的一种，无需缴纳存款准备金，也不纳入存贷比考核，《办法》对此并没有明确规定。
于是安信猜测，监管机构出于谨慎考虑，在缴存和存贷比考核方面，同业存单业务监管与一般的同业存款保持一致的可能性比较高。
央行货政二司副司长郭建伟在最近一期《中国金融》上详细阐释了中国利率市场化的路线图，在存款端将通过发展替代性产品和存款利率上限提高并进的方式实现利率市场化，并提及存款利率上限提高到基准利率的1.2倍/1.3倍/以及完全放开的前提条件（存款保险制度试行/存款保险制度全面实施/健全存款类金融机构退出机制），以及企业和个人CD市场演进路线图。
安信报告称，在存款端利率市场化方面，后续的举措应该包括一般大额可转让存单业务的出台、长期限存款利率放开、小额短期限存款利率放开。在小额短期限存款利率放开以后，存款端利率市场化以及整个利率市场化进程将宣告完成。然而由于存款保险、中小银行破产兼并重组等制度建设尚需时日，预计短期内完全放开存款利率管制的可能性不高。（完） (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst