券商观点：中国短期内完全放开存款利率管制的可能性不高--安信

路透北京12月9日 - 中国同业存单办法出台后，安信证券发布最新报告称，存款端利率市场化的后续举措应包括一般大额可转让存单业务出台、长期限存款利率放开、小额短期限存款利率放开。其并认为，短期内完全放开存款利率管制的可能性不高。

中国人民银行周日公布《同业存单管理暂行办法》，于今日（9日）起实施。

安信证券认为，市场对于同业存单业务出台早有预期。作为同业存款的一种替代品，其进步主要不在于定价机制，而在更加标准和可流通。未来发展成熟，能够为一般大额可转让存单业务提供重要参考。

“考虑到同业存单与同业存款在定价机制方面相近，其出台对银行同业渠道融资成本的影响也许有限，而其更加标准和可流通，实际上还有利于同业存款业务以及货币市场的发展。”报告称。

同业存单是否视作同业存款的一种，无需缴纳存款准备金，也不纳入存贷比考核，《办法》对此并没有明确规定。

于是安信猜测，监管机构出于谨慎考虑，在缴存和存贷比考核方面，同业存单业务监管与一般的同业存款保持一致的可能性比较高。

央行货政二司副司长郭建伟在最近一期《中国金融》上详细阐释了中国利率市场化的路线图，在存款端将通过发展替代性产品和存款利率上限提高并进的方式实现利率市场化，并提及存款利率上限提高到基准利率的1.2倍/1.3倍/以及完全放开的前提条件（存款保险制度试行/存款保险制度全面实施/健全存款类金融机构退出机制），以及企业和个人CD市场演进路线图。