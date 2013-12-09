版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 12:40 BJT

日本债市：超长债价格走疲，因日央行未进场敲进

一家企业退休基金经理今早对IFR表示，他不认为日本大型信托银行多数企业退休基金会在短期内开始缩短其债券仓位的存续期，因为日本经济前景仍存在疑虑。

周一出炉的数据显示，日本7-9月经济表现不如预期，显示全球需求疲弱，导致复苏力道仍显薄弱。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.200% +0.0 0.200%

10年期公债 0.660% -1.0 0.670%

20年期公债 1.510% +0.0 1.510%

30年期公债 1.675% -0.5 1.680%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.69 +0.18 144.51

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译　龚芳; 审校 李爽/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐