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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 12:45 BJT

香港股市：早盘小幅上涨，受中国出口与通胀数据提振

路透香港12月9日 - 香港股市周一早盘小幅上涨，因中国强劲的11月出口与良性通胀数据，引发经济成长敏感类股出现一些空头回补。

香港恒生指数 涨0.3%至23,810.7点。恒生国企指数 涨0.5%，稍早最高上涨1.4%。

“在盘初大涨之后走势减弱。我们需要更明确的诱因来推动市场进一步上扬，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。(完)
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