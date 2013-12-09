中国债市动态：现券收益率略有上行，NCD发行令利率抬升预期强化承压债市

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透上海12月9日 - 中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，此举被市场认为是利率市场化的重大举措，银行间债市周一早盘虽整体成交较为清淡，但部分中长期利率债受此消息扰动，抛压略有增多，因市场担心未来资金利率中枢抬升；而稍早公布的通胀数据虽对债市有所利好，但二级市场反应并不明显。
不过，市场人士并指出，同业存单的推出却对shibor基准的利率债形成一定利好，因其有望推升shibor利率，上周已有部分反映。而早间shibor基准利率债收益率则有所转向，收益率一路走升，不排除部分机构获利回吐。
“金融债收益率上的比较多吧，整体大概3-5个bp左右,NCD推出，其实市场对资金利率上来的预期很大，”上海一银行交易员称，不过shibor浮息债价格线下成交还是在上涨的，只是买盘没有上周多了。
为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。
上述交易员谈到，稍早公布的11月通胀数据其实对债市向好，但是二级市场反应平淡。目前来看，现券市场还在继续寻找顶部，基本面的利好比较有限。
受食品价格回落影响，中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅在11月有所放缓，并略低于市场预计。今年完成3.5%的通胀目标已无虞，但就明年而言，可能面临一定的通胀上升压力。
剩余期限约9.73年的国开行固息债130240券最新成交对应收益率 为5.6011%，上日末笔为5.2056%。剩余期限约4.76年的国开行浮息债130242券最新成交对应收益率 为5.5381%，上日末笔为5.4477%。
五年期国债期货主力合约 早盘亦下跌，收报91.222元，跌0.152元，或0.17%。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。