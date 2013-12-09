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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 13:18 BJT

《全球市场》亚股多数扬升，因中国贸易数据乐观且日圆走低

巴克莱分析师写道，“其强势可能将受到全球制造业活动近期走强的支撑，近期主要发达经济体采购经理人指数(PMI)都很强劲。”

这应有利于许多大宗商品，因11月中国进口的铁矿石数量创下纪录高位，而且石油进口量也反弹。

钢铁生产原材料价格近期意外在持坚于每吨139美元左右，这对澳洲来说是个好消息，因钢铁生产原材料是澳洲最大单一出口盈利产品。

这帮助澳元兑美元 周一早盘涨向0.9115美元，远远脱离上周五0.8989左右的低位。

美国原油期货 升0.16美元，报每桶97.81美元，上周累计涨逾5%。布兰特原油期货 升0.10美元，报111.71美元。

但金价 就没这么幸运了，其胶着于1,229.64美元，仅略高于五个月低点。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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