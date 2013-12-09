国际油市：布兰特原油期货持稳，受美中乐观经济数据支撑

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
“中美两国是全球经济的两大增长引擎，所以这两国经济的改善，都将反映到原油期货需求上，”悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称。
“但美国可能提前缩减刺激措施，或将抵消上述影响。如果美联储12月意外缩减刺激措施，那么我认为这将整体上不利于油价，因没有太多资金流入整体商品市场和风险资产。”
美国周五公布的数据显示，11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早本月就开始缩减购债的机率。
中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点。 进一步证实中国经济正在企稳。
中国海关周日称，中国11月进口原油2,356万吨，较上月的2,041万吨上升15.4%。
中国计划于周二公布工业生产数据。
对美联储即将召开会议的关注，料将左右未来几天的市场人气。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/于春红; 审校 石冠兰/李婷仪)
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路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。