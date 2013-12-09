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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 13:17 BJT

国际油市：布兰特原油期货持稳，受美中乐观经济数据支撑

“中美两国是全球经济的两大增长引擎，所以这两国经济的改善，都将反映到原油期货需求上，”悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称。

“但美国可能提前缩减刺激措施，或将抵消上述影响。如果美联储12月意外缩减刺激措施，那么我认为这将整体上不利于油价，因没有太多资金流入整体商品市场和风险资产。”

美国周五公布的数据显示，11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早本月就开始缩减购债的机率。

中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点。 进一步证实中国经济正在企稳。

中国海关周日称，中国11月进口原油2,356万吨，较上月的2,041万吨上升15.4%。

中国计划于周二公布工业生产数据。

对美联储即将召开会议的关注，料将左右未来几天的市场人气。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/于春红; 审校 石冠兰/李婷仪)
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