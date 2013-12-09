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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 13:38 BJT

泰国政治：执政党称总理英拉将参加即将举行的大选

路透曼谷12月9日 - 泰国执政党称，总理英拉在周一解散议会之后，将参加即将举行的大选。

“她肯定将参加大选...我们解散议会因为我们有信心...我们希望民主党参加大选，不要在街头耍把戏，”英拉所在为泰党的党魁Jarupong Ruangsuwan向记者表示。

周一，包括反对党民主党前议员在内的约10万抗议者在曼谷街头展开示威游行，寻求在泰国建立一个不经选举的新政权。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
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