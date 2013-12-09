泰国政治：执政党称总理英拉将参加即将举行的大选

标题新闻：美众议院共和党自由党团主席称如众议院领袖认真讨论税改事宜，8月底前或可在国会通过
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路透曼谷12月9日 - 泰国执政党称，总理英拉在周一解散议会之后，将参加即将举行的大选。
“她肯定将参加大选...我们解散议会因为我们有信心...我们希望民主党参加大选，不要在街头耍把戏，”英拉所在为泰党的党魁Jarupong Ruangsuwan向记者表示。
周一，包括反对党民主党前议员在内的约10万抗议者在曼谷街头展开示威游行，寻求在泰国建立一个不经选举的新政权。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
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道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。