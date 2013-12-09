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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 14:14 BJT

基金产业：ARCM新推对冲基金募得11亿美元，创今年亚洲最大规模

路透香港12月9日 - 直接知情人士表示，亚洲研究与资本管理(ARCM)推出的新对冲基金募得11亿美元，创该地区今年最大基金规模，并帮助该公司资产规模翻番。

ARCM创始人为Alp Ercil，即纽约Perry Capital的前亚洲主管。ARCM已经成为亚洲地区最大的对冲基金公司之一，这凸显出养老金基金和储蓄基金在投资方面更加偏好大机构。

该机构首次募资募得9.4亿美元，为2012年该地区最大规模募资。

该机构总部设在香港，主要关注亚太地区信贷和股权市场的不良资产投资机会。消息人士称，该机构已将第一期基金的资产投资完毕，还表示第二期基金的11亿美元来自于首期基金的同一批投资者。

该对冲基金首席运营官Bill Wong拒绝置评。由于信息的私密性，消息人士拒绝具名。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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