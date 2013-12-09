版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:52 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月9日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
========================================================================================
*大唐集团      300       50      3  12/10簿记建档   建设银行    AAA      12/12   12/13
                                                    浦发银行
========================================================================================
五矿股份       400       30      9     推迟发行     中国银行    AAA      --       --
                                                    农业银行
========================================================================================  
                           
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
=======================================================================================
*华泰证券     123       20       3    12/12招标     中行/农行等  AAA    12/16    12/17
=======================================================================================
*华融证券      20       10       3    12/12招标     邮储银行     AA+    12/13    12/16
                                                    招商银行等 
=======================================================================================
*四川高速公路  80       20      12  12/12簿记建档   国开行       AA     12/13    12/16
建设开发总公司   (四川交通投资集团提供担保)         浦发银行
=======================================================================================
*阳光祥谷铜业  10        5      12  12/12-12/13簿记 国开行       AA     12/16    12/17
=======================================================================================
*湖南富兴集团   6        6      12  12/16簿记建档   华夏银行     AA     12/18    12/19
    
=======================================================================================
福建三安集团   21       12      12  12/10簿记建档  国开行       AA     12/11    12/12
                                                   浦发银行
=======================================================================================
福建国航远洋    2        1      12  12/10簿记建档  兴业银行     A+     12/11    12/12
运输(集团)股份
=======================================================================================
内蒙古双欣      12       6      12  12/11簿记建档   建设银行   AA-     12/12    12/13
能源化工公司
=======================================================================================
江苏悦达集团    10      10      12  12/11簿记建档  光大银行    AA+     12/12    12/13
=======================================================================================
漳州市交通     10        2      12  12/12簿记建档  兴业银行     AA     12/13    12/16
运输发展集团                                       华夏银行
=======================================================================================
镇江国资       15        7.5    12  12/12簿记建档  民生银行     AA     12/13    12/16
=======================================================================================
青海华实        6.98    3.5     12  12/12簿记建档  浦发银行     AA-    12/16    12/17
科技投资管理                                       国开行
=======================================================================================
龙岩交通        10       5      12  12/13簿记建档  交通银行    AA      12/16    12/17
发展集团
=======================================================================================
长江电力      180       30      12     推迟发行    建设银行    AAA      --       --
                                        农业银行
=======================================================================================
成都双流机场   12        1      12     推迟发行    浦发银行     AA+     --       --
========================================================================================
金城集团        6        3      12     推迟发行    招商银行      A+     --       --
                             (中航机电系统有限公司提供担保)
========================================================================================
四川水电投资   10        5      12     推迟发行    兴业银行     AA      --       --
经营集团
=======================================================================================
现代牧业集团   14        7      12     推迟发行    招商银行     AA      --       --
=======================================================================================
               
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
======================================================================================== 
*龙岩交通      8         8      5   12/16簿记建档   交通银行     AA      12/17    12/18
 发展集团
======================================================================================== 
赣州发展投资   35       35     10   12/9-12/10簿记  交通银行     AA      12/11    12/12
控股集团          (从第六年开始每年偿还20%本金)
========================================================================================
金晶科技        5        2      3    12/11簿记建档  建设银行     AA-     12/12    12/13
 
======================================================================================== 
江苏三房巷     11        5      3    12/11簿记建档  农业银行     AA      12/13    12/16
集团                                                进出口行
======================================================================================== 
漳州市交通      4        2      5    12/12簿记建档  兴业银行     AA      12/13    12/16
运输发展集团                                        华夏银行
======================================================================================== 
沃森生物       10       10     3/5  12/13簿记建档   中信建投证券 AA-     12/17    12/18
               (3/5年各半)              华夏银行
========================================================================================
大同煤业       12        2      5  12/13-12/16簿记  华夏银行    AAA　    12/17    12/18 
 
======================================================================================== 
河南能源       80       30      5       推迟发行    中信证券    AAA　     --      --
化工集团                20      7    (品种间可回拨) 中信银行
========================================================================================
同仁堂          5        5      5       推迟发行    中信银行     AA        --      --
                                         中信建投
========================================================================================
无锡产业       10       10      5       推迟发行    工商银行     AA+       --      --
发展集团                                            建设银行
========================================================================================
百联集团       20       10     3        推迟发行    工商银行     AAA       --      --
======================================================================================== 
德力西集团     10        5     3        推迟发行    广发银行     AA        --      --
========================================================================================  
               
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================
            
5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
四川宜宾     1.1     1.1      3     12/12簿记建档  中信银行     AAA    12/16      12/17
中小企业                        (中债信用增进投资提供担保)
=========================================================================================
山东济宁     2.4     2.4      3    12/12-12/13簿记 恒丰银行     AAA    12/16      12/17
中小企业                        (中债信用增进投资提供担保)
=========================================================================================
         
注: *代表新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐