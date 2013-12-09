《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月9日

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *大唐集团 300 50 3 12/10簿记建档 建设银行 AAA 12/12 12/13 浦发银行 ======================================================================================== 五矿股份 400 30 9 推迟发行 中国银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *华泰证券 123 20 3 12/12招标 中行/农行等 AAA 12/16 12/17 ======================================================================================= *华融证券 20 10 3 12/12招标 邮储银行 AA+ 12/13 12/16 招商银行等 ======================================================================================= *四川高速公路 80 20 12 12/12簿记建档 国开行 AA 12/13 12/16 建设开发总公司 (四川交通投资集团提供担保) 浦发银行 ======================================================================================= *阳光祥谷铜业 10 5 12 12/12-12/13簿记 国开行 AA 12/16 12/17 ======================================================================================= *湖南富兴集团 6 6 12 12/16簿记建档 华夏银行 AA 12/18 12/19 ======================================================================================= 福建三安集团 21 12 12 12/10簿记建档 国开行 AA 12/11 12/12 浦发银行 ======================================================================================= 福建国航远洋 2 1 12 12/10簿记建档 兴业银行 A+ 12/11 12/12 运输(集团)股份 ======================================================================================= 内蒙古双欣 12 6 12 12/11簿记建档 建设银行 AA- 12/12 12/13 能源化工公司 ======================================================================================= 江苏悦达集团 10 10 12 12/11簿记建档 光大银行 AA+ 12/12 12/13 ======================================================================================= 漳州市交通 10 2 12 12/12簿记建档 兴业银行 AA 12/13 12/16 运输发展集团 华夏银行 ======================================================================================= 镇江国资 15 7.5 12 12/12簿记建档 民生银行 AA 12/13 12/16 ======================================================================================= 青海华实 6.98 3.5 12 12/12簿记建档 浦发银行 AA- 12/16 12/17 科技投资管理 国开行 ======================================================================================= 龙岩交通 10 5 12 12/13簿记建档 交通银行 AA 12/16 12/17 发展集团 ======================================================================================= 长江电力 180 30 12 推迟发行 建设银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================= 成都双流机场 12 1 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 金城集团 6 3 12 推迟发行 招商银行 A+ -- -- (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== 四川水电投资 10 5 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 经营集团 ======================================================================================= 现代牧业集团 14 7 12 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *龙岩交通 8 8 5 12/16簿记建档 交通银行 AA 12/17 12/18 发展集团 ======================================================================================== 赣州发展投资 35 35 10 12/9-12/10簿记 交通银行 AA 12/11 12/12 控股集团 (从第六年开始每年偿还20%本金) ======================================================================================== 金晶科技 5 2 3 12/11簿记建档 建设银行 AA- 12/12 12/13 ======================================================================================== 江苏三房巷 11 5 3 12/11簿记建档 农业银行 AA 12/13 12/16 集团 进出口行 ======================================================================================== 漳州市交通 4 2 5 12/12簿记建档 兴业银行 AA 12/13 12/16 运输发展集团 华夏银行 ======================================================================================== 沃森生物 10 10 3/5 12/13簿记建档 中信建投证券 AA- 12/17 12/18 (3/5年各半) 华夏银行 ======================================================================================== 大同煤业 12 2 5 12/13-12/16簿记 华夏银行 AAA 12/17 12/18 ======================================================================================== 河南能源 80 30 5 推迟发行 中信证券 AAA -- -- 化工集团 20 7 (品种间可回拨) 中信银行 ======================================================================================== 同仁堂 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA -- -- 中信建投 ======================================================================================== 无锡产业 10 10 5 推迟发行 工商银行 AA+ -- -- 发展集团 建设银行 ======================================================================================== 百联集团 20 10 3 推迟发行 工商银行 AAA -- -- ======================================================================================== 德力西集团 10 5 3 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 四川宜宾 1.1 1.1 3 12/12簿记建档 中信银行 AAA 12/16 12/17 中小企业 (中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 山东济宁 2.4 2.4 3 12/12-12/13簿记 恒丰银行 AAA 12/16 12/17 中小企业 (中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。