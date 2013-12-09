中国债市：现券走势仍弱收益率上行，经济数据亮点不多NCD引关注

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透上海12月9日 - 中国银行间债市现券周一收益率有所上行，其中长债相对明显。最新公布的CPI等数据亮点不多，而同业可转让存单(NCD)将出，则引发利率市场化将推升利率水平忧虑，债市整体未脱弱势。
交易员认为，从大环境看，年内债市难有明显好转，但也不排除下旬以后，新债供给减少可能带来的短期阶段性机会。
上海一银行交易员称，“NCD就是利率市场化加快了，利空。”
至于近日较为抢手的shibor基准浮息债，因今日shibor定价涨幅缩窄，其价格涨幅亦明显收敛。
中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。
北京一银行交易员则表示，虽然年内出现大的好转行情有限，但不排除若利率债供给明显减少时，可能出现的阶段性机会。
另外有交易员并指出，相对而言，较为平稳的资金面，对短券略有支撑，走势稍好于长端。
剩余期限约6.59年的固息国债130015券 最新成交在4.5850%，上周五尾盘为4.55%。
受食品价格回落影响，中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅在11月有所放缓，并略低于市场预计。今年完成3.5%的通胀目标已无虞，但就明年而言，可能面临一定的通胀上升压力。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.5997 4.4889
上日 3.6620 4.5471
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 4.2967/4.2322
国债参考率报价 4.0822/4.0122
金融债参考率报价 5.1356/5.0678 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。