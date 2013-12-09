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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:47 BJT

中国债市：现券走势仍弱收益率上行，经济数据亮点不多NCD引关注

路透上海12月9日 - 中国银行间债市现券周一收益率有所上行，其中长债相对明显。最新公布的CPI等数据亮点不多，而同业可转让存单(NCD)将出，则引发利率市场化将推升利率水平忧虑，债市整体未脱弱势。

交易员认为，从大环境看，年内债市难有明显好转，但也不排除下旬以后，新债供给减少可能带来的短期阶段性机会。

上海一银行交易员称，“NCD就是利率市场化加快了，利空。”

至于近日较为抢手的shibor基准浮息债，因今日shibor定价涨幅缩窄，其价格涨幅亦明显收敛。

中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。

北京一银行交易员则表示，虽然年内出现大的好转行情有限，但不排除若利率债供给明显减少时，可能出现的阶段性机会。

另外有交易员并指出，相对而言，较为平稳的资金面，对短券略有支撑，走势稍好于长端。

剩余期限约6.59年的固息国债130015券 最新成交在4.5850%，上周五尾盘为4.55%。

受食品价格回落影响，中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅在11月有所放缓，并略低于市场预计。今年完成3.5%的通胀目标已无虞，但就明年而言，可能面临一定的通胀上升压力。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.5997 4.4889

上日 3.6620 4.5471

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2967/4.2322

国债参考率报价 4.0822/4.0122

金融债参考率报价 5.1356/5.0678 (完)

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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