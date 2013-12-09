《热点透视》美国经济或许终于东山再起

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透纽约12月6日 - 无精打采的美国经济或许终于打起精神来。根据周五公布的数据，上个月新增了20.3万个工作岗位，失业率则降至7%。在这之前还有其他新出炉的强劲数据，包括第三季国内生产总值(GDP)增长3.6%。纵然不是全面的复苏，但即使是有一点点恢复正常的感觉，都让人如释重负。

如今报导的消息几乎都让人备受鼓舞。周五公布的汤森路透/密西根大学12月消费者信心指数初值跳涨，接近当前复苏期间的最高水准。11月汽车销售年率也从10月的1,530万辆跳增至1,640万辆。

就业情势尤其突显出正面的发展。11月是连续第二个月新增就业岗位逾20万个，而且各行各业均有增长。制造、运输和仓储、零售贸易、专业暨技术性服物以及医疗保健，全都净新增逾2万个工作岗位。就连长期萎靡不振的建筑业也新增了1.7万工作岗位。房价在攀高，失业率则来到五年来最低水准。

但这一切仍远称不上恢复正常。在1994年，即上次经济良好复苏的就业高峰时期，美国GDP成长率为4%，每月就业岗位平均增长32万个。再往前回溯10年，来到前一个景气翻扬的高峰年，经济成长高达7.3%，月度新增就业岗位32.2万个。更有甚者，这次的劳动参与率较2007年均值整整低了3个百分点，意谓着目前的就业数据仍然不可靠。