《中国新债预测》国开增发“福娃债”定位料接近二级，长端需求略逊

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
* 招标品种: 国开行第43-47期增发债
* 期限及金额：3/5年不超过80亿元，1/7年不超40亿元，10年不超60亿元
* 招标时间: 周二(10日) 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
* 受访人数: 7位(银行、券商）
* 预测区间: 5.20%-5.30%；5.40%-5.50%；5.40%-5.55%；5.48%-5.60%；5.49%-5.65%
* 预测均值: 5.25%；5.45%；5.47%；5.55%；5.57%
路透上海12月9日 - 中国国家开发银行 周二将增发今年第43-47期固息债。路透调查显示，“福娃债”时隔一个月后重聚，虽然二级现券收益率近期略走升施压，但因年内所剩新债招标有限，预计会有部分配置盘建仓，明日中标收益率有望接近二级市场。
交易员并指出，目前收益率曲线非常平坦，短期品种因流动性好，收益率也不弱，需求将偏好，而长端应会略逊。
“目前的市场比较平稳，至少三年和五年不会有问题，三年一直是可攻可守的品种，尤其经历了下半年的大幅调整之后。”北京一大型商业银行交易员称。
华东地区一商业银行交易员也表示，收益率过于平坦，长端仍有风险，机构参与积极性估计不高，短端品种中，三年和五年会较为抢手，一年虽然部分会受到资金价格偏高的制约，“但是可能基金和外资会喜欢，会有一些需求。”
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.2697%、5.4599%、 5.4660%、5.5474%和5.5308%。
上述华东交易员还提到，本周国开行五债齐发，发行量较上周增加，且二级市场收益率也有所上行，预计会对一级施压，“还要看(公开市场)逆回购的情况，(但招标结果)也不会太高，年底有一些配置盘会建仓。”
从11月中旬开始，在一二级市场联袂走弱的背景下，国开行选择了部分福娃债品种增发。
此前第43、46期固息债增发过三次，44、45期固息债有过五次增发，47期固息债增发过两次，结果分别如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%
10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%
11/5增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%
11/12增发收益率 4.9891% -- -- -- --
11/21增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --
11/26增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --
12/3增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --
本次增发具体发行条款如下：
第43、44、45、46、47期增发债
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发行总量 3/5年不超过80亿元，1/7年不超40亿元，10年不超60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 12月10日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
3/7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 12月12日/10月24日
分销期 12月11日-12月12日
上市日 1年：12月16日
3/5/7/10年：12月18日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。