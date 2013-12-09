《中国企业债发行日程表》--12月9日

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *濮阳建投 5 7 12/10簿记建档 上限8.00% AA 12/11-12/13 中原证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 宁德市国资 8 7 12/4簿记建档 7.99% AA 12/5-12/9 国开证券 投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 库车城市建设 5 7 12/6簿记建档 *7.95% AA 12/9-12/10 东北证券 投资(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金/采用土地使用权抵押担保) ========================================================================================== 黄石磁湖高新 3 7 12/4簿记建档 8.70% AA- 12/5-12/11 长江证券 科技发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 荆州经济技术 4 7 12/6簿记建档 *8.20% AA- 12/9-12/11 广发证券 开发区发展总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================== 武威市经济发展 5 7 12/6簿记建档 *8.20% AA 12/9-12/13 华英证券 投资（集团） (第3-7年末每年偿还20%本金/一年期Shibor基准利率) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。