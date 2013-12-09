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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 14:25 BJT

日本股市：日圆下滑激励大盘收高2.3%，创三个月来最大单日涨幅

周一的涨势推动日经指数接近六个月盘中高点，即上周录得的15,794.15点。

日圆下滑通常提振日股人气，因为投资者预计日圆走软将提高出口商的海外获利，比如工业机器人制造商Fanuc 、汽车部件制造商Denso 以及电子和陶瓷部件制造商京瓷 。

上述三家公司涨幅在2.5%到3.8%之间。

雅虎日本 跳涨6.4%至两个月高点，因此前高盛将该股评级从“中性”上调至“买入”，并将该股加入“坚定买入”清单。

东证股价指数 收高1.6%至1,255.32点，换手量为21.1亿股，低于上周的日均24.1亿股。

在周一上涨之后，日经指数今年已经上涨近51%，有望录得1972年以来最大年度涨幅。日股上涨，归功于日本政府激进的财政和货币刺激政策推动日圆走软。(完)
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