日本股市：日圆下滑激励大盘收高2.3%，创三个月来最大单日涨幅

标题新闻：美众议院共和党自由党团主席称如众议院领袖认真讨论税改事宜，8月底前或可在国会通过
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周一的涨势推动日经指数接近六个月盘中高点，即上周录得的15,794.15点。
日圆下滑通常提振日股人气，因为投资者预计日圆走软将提高出口商的海外获利，比如工业机器人制造商Fanuc 、汽车部件制造商Denso 以及电子和陶瓷部件制造商京瓷 。
上述三家公司涨幅在2.5%到3.8%之间。
雅虎日本 跳涨6.4%至两个月高点，因此前高盛将该股评级从“中性”上调至“买入”，并将该股加入“坚定买入”清单。
东证股价指数 收高1.6%至1,255.32点，换手量为21.1亿股，低于上周的日均24.1亿股。
在周一上涨之后，日经指数今年已经上涨近51%，有望录得1972年以来最大年度涨幅。日股上涨，归功于日本政府激进的财政和货币刺激政策推动日圆走软。(完)
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道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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