表格：瑞士11月未经调整失业率升至3.2%，上月为3.1%

标题新闻：美众议院共和党自由党团主席称如众议院领袖认真讨论税改事宜，8月底前或可在国会通过
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路透苏黎世12月9日 - 瑞士联邦经济总局周一公布，11月未经季节调整的失业率升至3.2%，上月为3.1%。
11月经季节调整的失业率为3.2%，与上月持平。
以下为详细数据：
2013年11月 2013年10月 2012年11月
未经季节调整失业率(%) 3.2 3.1 3.1
经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.0
登记失业人数 139,073 133,443 132,067
职位空缺数 11,568 12,982 15,876 (完) (编译 艾茂林; 审校 徐文焰)
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道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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