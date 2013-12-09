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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 15:04 BJT

表格：瑞士11月未经调整失业率升至3.2%，上月为3.1%

路透苏黎世12月9日 - 瑞士联邦经济总局周一公布，11月未经季节调整的失业率升至3.2%，上月为3.1%。

11月经季节调整的失业率为3.2%，与上月持平。

以下为详细数据：

2013年11月 2013年10月 2012年11月

未经季节调整失业率(%) 3.2 3.1 3.1

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.0

登记失业人数 139,073 133,443 132,067

职位空缺数 11,568 12,982 15,876 (完) (编译 艾茂林; 审校 徐文焰)
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