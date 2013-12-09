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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 15:33 BJT

表格：德国10月贸易顺差收窄至168亿欧元，出口创单月纪录高位

以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):

13年10月 13年9月 12年10月

贸易收支(经季节调整) 16.8 18.7 14.9

出口 92.9 92.7 92.3

出口变动(较上月，%) +0.2 +1.6 +0.4

进口 76.1 74.0 77.4

进口变动(较上月，%) +2.9 -1.9 +2.6(完) (编译 王洋; 审校 石冠兰)
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