表格：德国10月贸易顺差收窄至168亿欧元，出口创单月纪录高位

标题新闻：美众议院共和党自由党团主席称如众议院领袖认真讨论税改事宜，8月底前或可在国会通过
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以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
13年10月 13年9月 12年10月
贸易收支(经季节调整) 16.8 18.7 14.9
出口 92.9 92.7 92.3
出口变动(较上月，%) +0.2 +1.6 +0.4
进口 76.1 74.0 77.4
进口变动(较上月，%) +2.9 -1.9 +2.6(完) (编译 王洋; 审校 石冠兰)
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道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。