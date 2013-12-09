欧元区数据：12月Sentix投资者信心指数降至8.0，逊于分析师预期

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
“2013年刚开始时投资者有着较高的预期，到年底时预期更高了...今年来说，这些期望至少差不多得到了满足，不过他们春季的时候预期略有降低，”Sentix称。
欧元区经济第二季增长0.3%，摆脱有史以来持续时间最长的衰退。预计到明年底，欧元区的季度经济增长率料约介于0.2-0.3%。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)