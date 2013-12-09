欧元区数据：12月Sentix投资者信心指数降至8.0，逊于分析师预期

“2013年刚开始时投资者有着较高的预期，到年底时预期更高了...今年来说，这些期望至少差不多得到了满足，不过他们春季的时候预期略有降低，”Sentix称。

欧元区经济第二季增长0.3%，摆脱有史以来持续时间最长的衰退。预计到明年底，欧元区的季度经济增长率料约介于0.2-0.3%。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)