表格：LME金属库存最新变化--12月9日

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨

道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)