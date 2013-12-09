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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月9日

路透伦敦12月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           405,275         -2,825
    锡            10,550           持平
    铅           226,950           -975
    锌           937,150         -4,700
    铝         5,441,200        -10,175
    镍           253,056            -12
    铝合金        58,720           -400
    NASAAC        87,000           -260
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品  库存数据       库存分布             品种   库存数据      库存分布
 种                                                           
 铜  MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                         金                   
 镍  MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校 白云)
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