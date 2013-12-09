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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 14:15 BJT

韩国股市：收高1%终止六日连跌，受助于美国强劲经济数据

路透首尔12月9日 - 韩国股市周一终止六日跌势，因受到空头回补的拉抬。美国经济数据强劲，显示即使美联储(FED)缩减刺激措施，美国经济也能顶住其影响。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高1%至2,000.38点，是12月3日以来最高收位。

外资买超755亿韩元韩股，终结此前四日卖超，帮助稳定大盘。

大型股提振大盘，三星电子 和SK Hynix Inc 分别上涨1.8%和2.4%。(完)
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