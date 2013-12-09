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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 14:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收高，触及28个月最强水准

路透首尔12月9日 - 韩元兑美元 周一在本地市场收高，并触及28个月最强水准，因上周美国公布强劲的非农就业报告激发乐观情绪，鼓舞投资者对风险资产的偏好。

韩元兑美元 本地收盘报1,053.0，上周五此间收报1,058.0。

周一盘中，韩元/美元一度触及1,052.0，创2011年8月2日以来最强。(完)

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