券商观点：中国推进存款利率放开的速度将会快于市场预期--东方证券

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透北京12月9日 - 中国东方证券最新报告称，同业存单(CD)的推出时点明显快于预期，显示出中国金融改革加速推进的节奏。这反映了新一届政府锐意进取的改革决心和强大坚定的战略执行力。由此可以预期，官方推进存款利率放开的速度将会快于市场的预期。
东方证券银行业分析师金麟周一发布报告称，存款利率市场化的结果很明确，将推动银行业存贷利差持续缩小，并由此推动银行业股本回报率回归社会平均水平。
中国人民银行周日公布《同业存单管理暂行办法》，于今日（9日）起实施。
“根据我们的静态测算，活期存款平均利率提高100BP(基点)，将导致银行净利润平均下降16.59%。预计若活期存款利率上升200-250BP，中期银行业的ROE(股本回报率)将降低到10-12%的社会平均水平。这个过程自然会对银行业估值构成持续的压力。”报告称。
报告指出，中国利率市场化目前沿着两条线展开，一条线是市场倒逼机制，另一条线是官方推进存款利率放开，两条线将互相促进，未来银行业将面临存款利率市场化推动的去垄断利润的持续压力。
此前媒体有报道，民生银行 计划在12月推出电子银行卡（即民生银行版的余额宝），但出乎意料的是，6日平安银行 抢先一步推出了类似的产品“平安盈”。
金麟认为，存款弱势行加速通过类“余额宝”来抢夺市场份额，由此将存款利率市场化的压力拔高了若干个数量级。这种竞争压力将形成存款利率市场化的倒逼机制，从而使得存款利率市场化的进程将明显快于市场此前预期。（完）
(发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。