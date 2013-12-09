香港新股：中国殡葬服务商福寿园IPO拟筹资高至16.7亿港元，获信达认购

路透香港12月9日 - 中国最大殡葬服务提供商--福寿园国际集团有限公司 拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至16.7亿港元，并获得中国信达资产管理 、凯雷 等认购。

福寿园的声明称，计划发售5亿股股份，招股价区间为每股2.88-3.33港元，集资14.4-16.7亿港元，主要用于买地以建造墓园、并购以及于主要城市建立新的殡仪设施。

公司并称，已锁定中国信达资产管理旗下的信达香港以及信达国际控股 、凯雷集团以及对冲基金Farallon四名基础投资者，合共认购其总值4,500万美元，约占其发售规模21%。

该公司今天开始公开招股，预计于12月12日定价，19日在联交所挂牌上市。花旗 、瑞银 和马来西亚联昌证券负责是次IPO安排。

福寿园于1994年开始在上海经营墓园，是首批进入中国殡葬服务的私营企业之一，业务已扩至合肥、郑州、济南、锦州、重庆、厦门及宁波。

公司于2012年度录得收益4.8亿元人民币，净利1.38亿元，净利率28.8%；今年上半年收益3.07亿元，净利1.18元，净利率38.5%。

根据中国殡葬协会的资料，2012年中国的死亡人数全球最高，合共为970万人，而火化率稳定在约50%的水平。随着人口持续老龄化导致每年死亡人数不断增长，火化人数亦稳定上升，据福寿园委托调研机构Euromonitor所做预测，2013-17年中国殡葬服务业的年复合增长率达17%，较2008-2012年的13.1%有所加快。