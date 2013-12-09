香港新股：中国殡葬服务商福寿园IPO拟筹资高至16.7亿港元，获信达认购

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透香港12月9日 - 中国最大殡葬服务提供商--福寿园国际集团有限公司 拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至16.7亿港元，并获得中国信达资产管理 、凯雷 等认购。
福寿园的声明称，计划发售5亿股股份，招股价区间为每股2.88-3.33港元，集资14.4-16.7亿港元，主要用于买地以建造墓园、并购以及于主要城市建立新的殡仪设施。
公司并称，已锁定中国信达资产管理旗下的信达香港以及信达国际控股 、凯雷集团以及对冲基金Farallon四名基础投资者，合共认购其总值4,500万美元，约占其发售规模21%。
该公司今天开始公开招股，预计于12月12日定价，19日在联交所挂牌上市。花旗 、瑞银 和马来西亚联昌证券负责是次IPO安排。
福寿园于1994年开始在上海经营墓园，是首批进入中国殡葬服务的私营企业之一，业务已扩至合肥、郑州、济南、锦州、重庆、厦门及宁波。
公司于2012年度录得收益4.8亿元人民币，净利1.38亿元，净利率28.8%；今年上半年收益3.07亿元，净利1.18元，净利率38.5%。
根据中国殡葬协会的资料，2012年中国的死亡人数全球最高，合共为970万人，而火化率稳定在约50%的水平。随着人口持续老龄化导致每年死亡人数不断增长，火化人数亦稳定上升，据福寿园委托调研机构Euromonitor所做预测，2013-17年中国殡葬服务业的年复合增长率达17%，较2008-2012年的13.1%有所加快。
目前在香港上市、从事殡仪服务及墓园营运的公司包括中国生命集团 、仁智国际 及安贤园 。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。