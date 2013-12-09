《Russell专栏》中国铁矿石进口或已暂时到顶

标题新闻：美众议院共和党自由党团主席称如众议院领袖认真讨论税改事宜，8月底前或可在国会通过
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运输成本升高以及现货价格上涨，都将降低进口铁矿石的吸引力，也将使得国内供应更有魅力。
然而，短期内价格可能没有太多上升空间，因新加坡铁矿石互换曲线 暗示价格将放缓，因近几周现货升水扩大。
今年迄今，现货升水每次扩大都会引发价格下降，而升水缩窄则会导致价格升高。
今年2月，铁矿石达到今年高位每吨158.90美元，近月互换合约较六个月期约高12.7%。
价格随即在5月末跌至每吨110.40美元，6月初近月互换合约较六个月期约价格仅高1.9%。当时曲线从第八个月到第10个月期约呈现期货升水。
价格从5月末低点攀升至目前水位，但现货升水近期扩大，表明未来几周价格可能降低。
在12月9日的早盘交易中，近月互换合约报每吨137.83美元，较六个月期约升水8.7%，而一个月前升水8.3%，三个月前则为6.6%。
因此，尽管目前偏高的价格和运费可能遏制一些进口意愿，但可能仅是暂时性的，明年铁矿石需求料延续强劲增势。
中国冶金工业规划研究院12月6日曾表示，明年进口可能升至8.5亿吨，较今年预估的8亿吨增长6.3%。(完) (译文审校 隋芬/徐文焰/王翔琼)
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