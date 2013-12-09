中国股市：沪综指小幅收升，通胀可控但银行股因NCD推出承压

路透北京12月9日 - 中国股市沪综指周一小幅收升。分析师表示，尽管今日公布的CPI(居民消费价格指数)低于预期显示通胀可控，但银行股因同业存单(NCD)推出承压，令大盘欲振乏力。由于中央经济工作会议召开在即，市场观望氛围浓厚，料短线大盘仍将继续震荡盘整走势。

沪综指 收报2,238.2点，涨1.092点或0.05%；上证A股今日成交额843亿元人民币，上日为921亿元。

“市场短期还是比较强势，主要是政策预期较好，中央经济工作会议和新型城镇化大会召开在即。”华创证券分析师胡国鹏称。

中国11月通胀水平脱离上月触及的年内高点，主要受食品价格略微下降以及翘尾因素减弱推动。明年物价虽有一定上涨压力，但分析师预计整体仍将温和可控，为推进改革营造空间，货币政策料保持适度偏紧。

方正证券分析师黄涛表示，今日银行板块走弱主因是由于同业存单推出使市场预期利率市场化进程将进一步加快，对银行板块形成负面冲击。

上证银行股指数 今日收跌0.75%，跑输大盘。

中国央行周日发布《同业存单管理暂行办法》，并自今日开始实施。这标志着传闻很久的NCD正式开闸。 不过中信证券最新发布的报告认为，由于同业市场已基本实现市场化定价模式，大额可转让定期存单（NCD）发行对银行盈利影响偏低。