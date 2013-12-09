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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 15:01 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：政治风向牵动市场

路透12月9日 -

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* 澳元/美元下跌0.10%，美元/日圆上涨0.11%，欧元/日圆上涨0.13%，新西兰元/美元上涨0.16%。

* 日股日经指数上涨2.29%，泰国股市下跌0.12%，印度股市上涨1.51%，MSCI亚太地区股指(除日本外)上涨0.42%。

* 泰国总理解散国会宣布举行大选，抗议者继续向政府施压

* 印度执政党面临反对阵营的强势挑战

* 中国11月通胀放缓至3%，分析师预计整体仍将温和可控，为推进改革营造空间，货币政策料保持适度偏紧。 (完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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