台湾债市：10年券殖利率再收跌，下周FED会议前或陷入整理

* 10年期公债殖利率两日走跌4.83基点 * 下周美联储会议前料陷入盘整 * 10年券明日殖利率区间估1.66-1.70% 路透台北12月9日 - 台湾10年期公债102/10 殖利率周一连续第二天收跌， 两个交易日走低4.83基点。交易商表示，美国11月非农就业数据表现亮丽符合市场预期，但 美债表现利空不弹，今日台债殖利率亦向下测试回到标债水位，料本周将陷入横盘整理。 交易员指出，10年券标债后殖利率走高已逼出一些停损，在经过一周筹码整理后，近两 日或有持续清洗浮额的意味，虽然交投量不大，但多方带盘的操作明显。惟今日抵达标债成 本区后浮现阻力，加上下周三美联储(FED)开会在即，市场料10年券将在标债利率附近陷入 整理，待QE(量化宽松)退场的具体时程。 〞标债区有一些卖压要消化，1.70%附近相信仍有买盘，...还是区间。〞一位证券商交 易员表示。 交易员指出，台湾10年债的主要参考指标仍是美国的10年期公债，只要美国10年债殖利 率持在当前水位，台湾10年债殖利率下周前波动也不致过大，明天先看1.66-1.70%。 美国公债收益率上周五持稳，此前美国公布强劲的就业报告，一度将收益率推升至9月 来最高，投资人评估FED何时可能开始缩减购债。本地时间15:00时，指标10年期公债殖利率 在亚洲时段报2.85%左右，较周五进一步下滑。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.75 1.0750 1.0720-1.0800 8.5 10 102/10 -3.03 1.6742 1.6725-1.6868 43.5 相较10年期公债殖利率下跌幅度较大，五年期公债102/11 殖利率也同向走 跌，但幅度十分有限，因该券殖利率已位于波段低点附近，再跌空间有限。交易员料五年债 明日区间将落在1.07-1.09%，短线区间难突破此前的1.05-1.10%的主交投区。 交易商指出，上周五台湾央行标售364天期存单，加权平均得标利率较上月大幅走跌5.1 基点至0.564% ，显见台湾央行货币政策宽松让短率稳于低位，对短债市场 也有稳定利率短端的作用，在长债端利率欲扬升不易的情况下，中段五年及10年债的波动区 间受到限制。 〞央行明年是不是有升息压力见仁见智，但是市场对台湾基本面不佳、钱多浮滥已经pr ice in(反应在价格上)，年底前交投意愿很低，主要就是部位调节。〞一位银行交易员说。 除了下周美国FED会议为市场近期的关注焦点外，台湾本地也十分关注本月23日财政部 将公布的明年第一季发债计划。交易员认为，若财政部明年将增加10年券的增额发行次数， 意味着10年债的供给将有效增加，将会影响场上筹码的分配及交投的活泼性。 周五柜买中心的资料显示，10年公债102/10期前三大持券者持券合计为34%，较上日33% 微幅增加；前十大持券者持券比则微增至57%。 本周全球重要经济数据以及事件分别有： 周一：美国11月就业趋势指数、金融稳定监管委员会(FSOC)会议、美国财长杰克卢和美 联储主席贝南克参加美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话； 周二：日本11月消费者信心指数、意大利第三季GDP终值、韩国11月PPI和失业率； 周三：新西兰央行利率决定； 周四：澳洲11月就业人口和失业率、欧元区10月工业生産、美国一周初请失业金人数、 美国11月零售销售、韩国央行公布利率决议、瑞士央行举行货币政策会议、新西兰央行货币 政策声明和利率决定； 周五：欧元区第三季就业人口、美国一周ECRI经济领先指标。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6742 5 102/11 1.0750 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)