台湾央行：共发行4,318.15亿台币存单，存单发行余额减15.5亿

标题新闻：美众议院共和党自由党团主席称如众议院领袖认真讨论税改事宜，8月底前或可在国会通过
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路透台北12月9日 - 台湾央行周一公布，今日共发行4,318.15亿台币存单，含1,000亿364天期存单，相较存单到期4,333.65亿台币，存单发行余额减15.5亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,222.15
91天期 0.93 81.00
182天期 1.05 15.00
364天期 0.564 1,000.00
央行上日共发行5,179.85亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,985.45亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为4亿台币，累计超额准备为负73亿，加计前期1%的超额准备为730亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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