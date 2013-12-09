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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 16:41 BJT

台湾央行：共发行4,318.15亿台币存单，存单发行余额减15.5亿

路透台北12月9日 - 台湾央行周一公布，今日共发行4,318.15亿台币存单，含1,000亿364天期存单，相较存单到期4,333.65亿台币，存单发行余额减15.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,222.15

91天期 0.93 81.00

182天期 1.05 15.00

364天期 0.564 1,000.00

央行上日共发行5,179.85亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,985.45亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为4亿台币，累计超额准备为负73亿，加计前期1%的超额准备为730亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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