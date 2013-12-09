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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 15:44 BJT

《中国新债》今年最后一期铁道债拟周三发行，为150亿元10年期--消息

路透北京12月9日 - 三位消息人士周一对路透表示，中国铁路总公司计划本周三(11日)招标发行今年第八期铁道债(企业债)，规模150亿元人民币，期限10年。该期债发行后，将意味着今年铁道债额度全部用完。

上述知情人士指出，该期债招标利率区间上限定在5.8%的位置。

中国铁路总公司上周三(4日)招标发行的今年第七期10年铁道债，中标利率为5.69%，投标倍数1.98倍，其招标利率区间为4.80%-5.80%。

自上月下旬起，债市一级逐渐出现改善，以上周为例，包括中国国家开发银行 三期增发债、财政部五年续发国债等多期新债结果低于预期。

今年铁道债的计划发行规模是1,500亿元，与上年持平。以下为2013年已发行铁道债招标细节：

金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间

(亿元) (年) (倍)

第一期 200 10 7月23日 4.97% 1.78 4.15%-5.15% 第二期 100 10 8月13日 5.10% 1.39 4.15%-5.15%

100 20 8月13日 5.35% 1.08 4.35%-5.35% 第三期 200 7 8月26日 5.06% 1.66 4.20%-5.20% 第四期 150 7 9月11日 5.20% 1.13 4.20%-5.20%

50 15 9月11日 5.50% 2.06 4.60%-5.60% 第五期 150 10 10月14日 5.32% 1.34 4.40%-5.40%

50 20 10月14日 5.55% 1.38 4.60%-5.60% 第六期 150 10 10月31日 5.54% 1.29 4.60%-5.60%

50 20 10月31日 5.60% 2.13 4.80%-5.80% 第七期 150 10 12月4日 5.69% 1.98 4.80%-5.80%

总计 1,350

此前国务院已明确，中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2013年和明后两年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

今年铁道债计划发行规模与上年持平，其中部分额度将为超出“红线”外的特批额度。

中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。(完) (发稿 丁淑琴/康熙泽；审校 张喜良)
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