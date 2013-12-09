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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 15:37 BJT

《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--12月9日

路透北京12月9日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品种，以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲
等交易需要。

    以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)
    
      交易品种  13年11月       13年10月      13年三季度  13年二季度   13年一季度    12年四季度    12年三季度      12年二季度      12年一季度
          远期  133.5          35.5              36.1       51.32        21.0           174          40.5            123.5            534
          掉期  3,213          2,971.2        8,998.1     7,866.00      7,252.8      7,328.30      6,587.60        5,966.60        5,445.80
        外币对  --             --               159.2        --           --            --            203         428(上半年)         --
      外汇期权  --             --               --           --          19.5           10           12.6             4.6             6.2
  
    交易品种    2012年      2011年       2010年        2009年
        远期    866.1      2,145.53        327           98
        掉期  25,328.30   17,709.84      12,835         8,018
      外币对      --        856.7          502           407
    外汇期权     33.4        10.1                         
    
   注：1.以上数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站，
         部分来自央行季度货币政策执行报告
      2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易
      3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准
      4.*为根据最新一期《中国货币市场》更新的数据。(完)

 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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