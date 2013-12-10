《香港重要政经日程》--12月10日-12月23日

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
==================今日重要政经消息==================
*12月10日（周二）
--11:30 摩根大通窝轮及牛熊证市场年度回顾与展望记者会。
--15:00 第一太平戴维斯2013年地产市况回顾及展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
12月11日（周三） -- 白花油 董事会讨论第三次中期派息。
-- 寰亚传媒 公布第一季业绩。
*--13:30 标准普尔2014年亚太区展望电话会议。
12月12日（周四）
-- 汇隆控股 公布中期业绩。
*12月13日（周五）
-- 金管局公布11月份外汇基金境外资产。
--11:00 惠誉就中国保险业展望举行电话会议。
*12月17日（周二）
-- 公布11月份失业率。
12月20日（周五）
-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩。
*12月23日（周一）
-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。