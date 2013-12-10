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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 08:24 BJT

《香港重要政经日程》--12月10日-12月23日

==================今日重要政经消息==================

*12月10日（周二）

--11:30 摩根大通窝轮及牛熊证市场年度回顾与展望记者会。

--15:00 第一太平戴维斯2013年地产市况回顾及展望记者会。

================== 近期重要政经消息=================

12月11日（周三） 　　-- 白花油 董事会讨论第三次中期派息。

-- 寰亚传媒 公布第一季业绩。

*--13:30 标准普尔2014年亚太区展望电话会议。

12月12日（周四）

-- 汇隆控股 公布中期业绩。

*12月13日（周五）

-- 金管局公布11月份外汇基金境外资产。

--11:00 惠誉就中国保险业展望举行电话会议。

*12月17日（周二）

-- 公布11月份失业率。

12月20日（周五）

-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩。

*12月23日（周一）

-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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