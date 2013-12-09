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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 15:28 BJT

韩国债市：上涨，投资人认为美联储不会在12月开始缩减购债

路透首尔12月9日 - 韩国公债周一收高，受助于逢低买盘，之前投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)要等到明年某个时候才会缩减购债规模。

指标10年期韩国公债收益率 收低4.5个基点。12月三年期公债期货 小涨0.14点，报105.51。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.51 105.37

10年期公债收益率 3.683% 3.728%

五年期公债收益率 3.343% 3.385%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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