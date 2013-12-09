表格：外资在韩国股市买超753亿韩元

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透首尔12月9日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超753亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月 9日 75.3 108.8 -165.8
12月 6日 -76.7 40.7 30.1
12月 5日 -336.9 53.5 258.1
12月 4日 -337.9 161.1 298.5
12月 3日 -50.0 -168.4 224.9
12月 2日 53.6 -225.0 177.2
11月29日 89.2 -49.0 -52.7
11月28日 162.6 269.2 -417.6
11月27日 43.4 107.3 -101.0
11月26日 9.4 20.2 -36.1
11月25日 84.8 74.0 -143.8
11月22日 -23.2 104.6 -83.4
11月21日 -229.3 -56.1 255.1
11月20日 86.7 -107.4 100.4
11月19日 247.9 135.5 -367.9
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本月以来 -672.5 -29.3 823.0
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今年以来 4,441.5 1,770.1 -4,155.1
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路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。