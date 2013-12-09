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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:00 BJT

中国期市：甲醇暴涨点燃冬季期市热度，供需吃紧助小品种强势逆袭

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1402     50,870      0.20      250,922 
         黄金(au)     1406     246.75      0.30      180,506 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,722      0.87    1,663,624 
         橡胶 (ru)    1405     19,830      2.08      218,308 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,383      1.08    1,757,076 
         豆油 (y)     1405      7,222      0.03      863,636 
         焦炭 (j)     1405      1,618      0.06      228,778 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      4,910     -0.97      549,378 
         棉花 (cf)    1405     18,820      0.29       70,098 
 中金所  沪深300(if)  1312    2,461.4     -0.15       94,395 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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