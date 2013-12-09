金属期市：伦铜下滑，美联储退场疑虑盖过中国需求增长利好

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将举行重要的政策会议。
“主要铜消费领域的制成品库存持续下降，而进口显示同比连续第六个月增加，证实即将进入补库阶段，”Crane表示，其指中国上周末公布的贸易数据。
0712GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约 跌0.4%至每吨7,094美元，部分回吐上交易日录得的0.8%涨幅。
铜价上周五触及近四周以来最高位7,140.50美元。
上海期交所期铜主力2月合约 微升0.2%，收报每吨50,870元人民币，稍早触及11月12日以来最高位51,090元。
中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点，这进一步增添中国经济企稳的证据。
中国海关周日称,11月未锻造铜及铜材进口435,613吨,较上月的406,708吨上升7.1%。
不过，中国监管当局的措施可能对铜进口需求构成打压。据国内媒体报导，当局将通过确保贸易的真实性以及监测异常跨境资金流动，严格控制银行和企业在贸易融资中的外币使用。
投资者仍然看空铜，但已在年底前开始平仓。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至12月3日止的当周，对冲基金和资产管理公司削减铜净空仓422口至19,316口。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。