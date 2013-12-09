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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 15:57 BJT

金属期市：伦铜下滑，美联储退场疑虑盖过中国需求增长利好

美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将举行重要的政策会议。

“主要铜消费领域的制成品库存持续下降，而进口显示同比连续第六个月增加，证实即将进入补库阶段，”Crane表示，其指中国上周末公布的贸易数据。

0712GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约 跌0.4%至每吨7,094美元，部分回吐上交易日录得的0.8%涨幅。

铜价上周五触及近四周以来最高位7,140.50美元。

上海期交所期铜主力2月合约 微升0.2%，收报每吨50,870元人民币，稍早触及11月12日以来最高位51,090元。

中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点，这进一步增添中国经济企稳的证据。

中国海关周日称,11月未锻造铜及铜材进口435,613吨,较上月的406,708吨上升7.1%。

不过，中国监管当局的措施可能对铜进口需求构成打压。据国内媒体报导，当局将通过确保贸易的真实性以及监测异常跨境资金流动，严格控制银行和企业在贸易融资中的外币使用。

投资者仍然看空铜，但已在年底前开始平仓。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至12月3日止的当周，对冲基金和资产管理公司削减铜净空仓422口至19,316口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校)
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