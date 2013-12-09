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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 15:43 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元买单在1.3680和1.3650-60

0726GMT-

* 欧元兑美元卖单在1.3720-30，障碍位在1.3750，其上有停止单

* 美元兑日圆买单在102.80-90, 102.70, 102.50，其下有停止单

* 美元兑日圆卖单在103.30-40, 103.50是障碍位

* 欧元兑日圆买单在141.00到140.80，停止单一直挂到140.75

* 欧元兑日圆买单在140.50-60，卖单在141.55-60，障碍位在141.75, 142

(完) (编译 隋芬; 审校 白云)
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