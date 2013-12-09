全球金市：金价受美国缩减刺激举措疑虑影响而蒙阴，然空头回补缓和跌幅

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
“我们预计短期内金价将回升，因为我们认为市场对美国宏观经济状况的反应有些夸大，”海通国际研究公司驻香港分析师Alexis Garatti表示。
Garatti预计美联储本月不会开始缩减购债。
0734GMT，现货金 升0.2%至每盎司1,230.52美元。大多亚洲股市上扬，受益于中国贸易数据向好、日圆走软以及美股收高。
今年以来金价已下跌约27%，因投资者资金转向股市且美国经济改善。
全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust 周五持仓量下滑3吨至835.71吨，为2009年初以来最低。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1230.52 2.28 0.19 -26.52
现货银 19.52 0.06 0.31 -35.54
现货铂金 1356.3 3.05 0.23 -11.64
现货钯金 729.4 -2.1 -0.29 5.4
COMEX期金 1230.5 1.5 0.12 -26.57
COMEX期银 19.56 0.037 0.19 -35.47
汇率
欧元/美元 1.3696
美元指数 80.315
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/白云)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。