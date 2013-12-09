版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:11 BJT

全球金市：金价受美国缩减刺激举措疑虑影响而蒙阴，然空头回补缓和跌幅

“我们预计短期内金价将回升，因为我们认为市场对美国宏观经济状况的反应有些夸大，”海通国际研究公司驻香港分析师Alexis Garatti表示。

Garatti预计美联储本月不会开始缩减购债。

0734GMT，现货金 升0.2%至每盎司1,230.52美元。大多亚洲股市上扬，受益于中国贸易数据向好、日圆走软以及美股收高。

今年以来金价已下跌约27%，因投资者资金转向股市且美国经济改善。

全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust 周五持仓量下滑3吨至835.71吨，为2009年初以来最低。

--------------------------0734GMT-------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1230.52 2.28 0.19 -26.52

现货银 19.52 0.06 0.31 -35.54

现货铂金 1356.3 3.05 0.23 -11.64

现货钯金 729.4 -2.1 -0.29 5.4

COMEX期金 1230.5 1.5 0.12 -26.57

COMEX期银 19.56 0.037 0.19 -35.47

汇率

欧元/美元 1.3696

美元指数 80.315

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐