《即时观点8》中国11月工业增速稍缓而消费加速，政策料维持稳定

路透北京12月10日 - 中国国家统计局周二公布，11月工业增加值同比增长10.0%，零售销售增速为13.7%；1-11月固定资产投资增速为19.9%。

此前路透访问分析师的预估中值分别为10.1%、13.3%和20%。

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主要数据:

--11月工业增加值同比增长10.0%（路透预估中值为增长10.1%）

--11月社会消费品零售总额同比增长13.7%（路透预估中值为增长13.3%）

--1-11月固定资产投资同比增长19.9%（路透预估中值为增长20%）

--11月工业环比增长0.76%，投资和零售销售环比增长1.47%和1.32%。

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以下为市场人士的评论:

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟：

投资还是延续8月以来往下走的趋势，制造业投资增速在回调，而且也有去年高基数的原因。未来投资还是有望保持在20%以上，因为随着中西部崛起和新型城镇化推进，投资方面还是有很大增长空间。

工业也稍微弱了一些，但整体在10%左右还是不错，而且从水泥和钢铁产量来看还是在扩张的阶段，并不是全面的回调。

政府已经很明确了，就是保持经济在合理的区间运行，肯定不会大规模刺激，但也不会容忍持续的往下掉。7.5%也许就是当前经济潜在的增长水平。在这样的情况下，可以出结构调整和改革的措施。预计今年四季度在7.6%左右，全年也是如此，明年可能在7.5%左右。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

工业数据和预期差距不大，即环比季调慢于10月，略快于9月，这一数据与我们了解到的铁路货运量、旬发电量的情况基本匹配。固定资产投资（FAI）的环比季调基本持平于上个月，房地产投资回升贡献较大。考虑到基数较高，本月房地产投资的回升实属难得。今年三季度以来经济回升速度超预期，在很大程度上得益于地产销售和投资的旺盛。明年经济依旧取决于出口和房地产两块，如果房地产投资的景气度可以部分维持，则相关产业链乃至整个宏观面将明显受益。

从环比季调数据看，消费基本上是14个月以来最快的，可能和“双11”网购消费节对线下的带动有关。整体来看，我们觉得本月数据还是可以的，至少堪称平稳。当然，目前对宏观面影响更大的是政策，下一步看中央经济工作会议如何定调明年了。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

整体延续平稳态势，消费超预期，工业符合预期，但投资略低于预期。投资的回落主要是第三产业投资回落导致的结果，即基建和房地产投资的回落，工业投资还是呈现增长态势的。经济运行的这种结构性变动，显示出经济运行在朝转型方向上前进。

未来产业政策仍然是集中在产业调整方面，拉动总需求政策不会有。总体平稳的运行态势对市场影响也不大。

--广发银行高级交易员 颜岩：

11月经济运行情况符合预期，虽然增长势头没有三季度猛，但状态保持得还可以。工业同比增速保持在10%，不过环比有所回落，发电量、钢材、水泥等产量同比增速均有回落。我们认为未来经济运行的波动不可避免，速度会比当前水平继续放缓。投资增速能保持在20%左右还不错，依靠经济刺激政策，这一水平会保持一段时间。

目前经济运行情况平稳，未来即使增速回落也算合理。高层对明年经济增速的目标很可能降低，并继续实施大刀阔斧的改革，而这才是全社会对未来经济运行信心的根源。所以在政策上，央行会坚持目前稳健的货币政策，流动性方面略有偏紧的方向会继续，包括继续降低M2增速。

--湘财证券宏观策略部副经理 罗文波：

工业增加值符合我们的预期，尽管整体需求在往下走，但从PMI数据看出，生产还是在往上走，补库存的过程仍在持续，所以11、12月份工业生产都不会掉的太厉害。固定资产投资增速略低于预期，一段时间以来货币政策偏紧，或拖累基建投资甚至制造业，另外地产销售从三季度开始就不如一、二季度那么好，也可能令房地产投资受到影响。对2014年的投资增速看的不是太乐观，如果明年经济增长目标定在7.5%，那么2014年投资增速估计在18%-19%左右，如果增长定在7%的话，会掉的的更厉害些，到18%以下。

消费比预想的要高一点，汽车相关销售是主要动力，消费升级需求加上楼市限购转移过来的资金都会促进汽车需求，此外餐饮消费增速也会逐步上移。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

11月的数据延续了稳定回升的态势，没有出乎市场的意料，我们认为这个态势将可以延续整个第四季度。

11月唯一的变化是投资增速的回落，这个跟季节有关，也与结构调整有关，我们认为明年投资增速回升到20%以上都有困难。消费比较稳定偏好，这和“双十一”因素有一定关系，但更主要的是由于投资减少了，国家对消费方面有更多的促进政策。

我们认为到明年消费仍不能成为拉动中国经济增长的火车头，但会成为经济增长的一个稳定因素。

预计明年一季度前，宏观政策都不会有变化。从已经召开的政治局经济工作会议上也没有看到有改变的意图，估计正在召开的中央经济工作会议对明年的宏观政策定调，也将延续此前的稳定、微调为主。货币政策在明年一季度因为季节性因素，可能会有所放松，但中体上仍将维持中性偏紧。

--兴业证券宏观分析师 王涵：

看数据现在生产有些偏强，而投资、消费等层面却没那么乐观，预计未来整个经济数据会不太乐观。

这轮经济趋稳主要是补库存，以及地产带动的地方经济的拉动。今年房地产商拿了很多地，而年底地产商非标融资做得很多，说明地产商们都在找钱--土地款、工程款等等，这样来看，明年地方政府卖地收入的增幅会减速，房地产对经济的拉动会降低。而同时银行对于低收益按揭贷款的兴趣也在减小，房地产后期走势不容乐观。

而企业层面，由于对未来经济走势的判断尚不清晰，企业也没有更大的补库存的动力。

这样综合看来，未来经济需求不容乐观，而目前的生产却偏强，预计明年开春经济走势可能很一般。

不过零售消费可能会相对较强，主要是今年一年对三公消费的控制导致来年同比基数较低。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

无论是投资还是工业增加值的增速，都较前期略有回落，尤其投资增幅滑落到20%以下，显示经济上行的动力不足，这从此前公布的PMI数据也有所显现。

尽管如此，中国已经明确改革的目标，且总体的数据仍处于平稳运行区间的下沿，经济运行态势保持平稳，也为明年推动改革提供了空间。且目前正在召开中央经济工作会议，明年的基调也会明确，预计政策仍会持续连续性和稳定性，明年GDP增长目标预计会维持在7.5%左右。

--国泰君安宏观分析师 汪进：

数据基本符合我们预期，经济整体向好，增速回落平缓，四季度有7.7%的增长应该是大概率事件。我们预计明年经济目标会定在7-7.5%之间，判断明年实际增速还是在7.5%左右，消费将维持在13-14%的稳定增速，消费回升的趋势应该是未来增长的动力，对投资的依赖会有所减弱。

--澳新银行中国经济师 周浩:

固定资产投资增速符合预期。其中重工业投资增速有所放慢，符合近期高频数据的表现，比如粗钢产量放缓。固定资产投资增速放缓，可能是受到近期流动性收紧，资金成本在上升的影响。

社会零售额单月增幅较大，可能与“双十一”促销的影响。整体需求来看，并未见明显的反弹迹象。房地产销售增速略有放缓，但仍然处于高位运行，房地产投资量并没有明显上行的趋势。

从今日公布的数据来看，四季度社会总需求表现一般，没有反弹迹象。从经济趋势来看，四季度处于走稳阶段，较三季度增速略微下降，维持四季度GDP增长7.5-7.6%的判断。

**相关背景**

--中国11月居民消费价格指数（CPI）同比上涨3%，环比为下滑0.1%；11月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%，环比则持平。

--中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点。这固然和欧美圣诞新年假期购物季需求旺盛有一定关系，但业内人士也担心，年初贸易“虚增”的情形恐卷土重来。

--中国中共中央政治局会议称，2014年将保持政策连续性和稳定性，将积极推进重点领域改革,并要走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划。