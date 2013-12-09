香港股市：小幅收高0.3%，海尔电器大涨

标题新闻：美众议院共和党自由党团主席称如众议院领袖认真讨论税改事宜，8月底前或可在国会通过
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海尔电器 飙涨13.1%，创1999年7月以来最高收位。海尔电器周一公布获得阿里巴巴集团战略性投资，以合作拓展国内大件物流服务网络。
中国人民币中间价续创新高、中国11月出口数据强劲、及11月通胀率低于预期，加之上周五公布的美国就业报告坚稳，皆提振出口股表现。本周稍晚将公布更多中国数据，包括工业增加值、零售销售、货币供应及新增贷款。
投资人将关注本周的中央经济工作会议，以及另外的城镇化与农村工作会议，研判中国政府落实改革计划情况。
中国证券报周一头版评论文章指出，中国政府2014年经济成长目标可能定在7.5%，通胀率目标为4%。(完)
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道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。