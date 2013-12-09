《中国上海证交所A+B股股价对比表》--12月9日

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透香港12月9日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间17:07时,1美元=6.0723人民币<CNY=CF XS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(美元 A/B股比 ) ) 价 仪电电子 5.29 0.449 1.94 市北高新 10.15 0.642 2.60 大众交通 6.72 0.666 1.66 永生投资 14.41 1.241 1.91 老凤祥 27.9 2.528 1.82 S中纺机 23.29 0.729 5.26 鼎立股份 10.58 0.644 2.71 氯碱化工 6.88 0.465 2.44 双钱股份 10.12 0.717 2.32 海立股份 6.79 0.557 2.01 浦东金桥 11.76 1.065 1.82 外高桥 37.08 2.294 2.66 ST联华 21.29 1.754 2.00 锦江投资 10.67 0.911 1.93 中路股份 13.63 0.809 2.77 金山开发 14.38 0.622 3.81 海欣股份 7.22 0.546 2.18 耀皮玻璃 6.39 0.578 1.82 大江股份 6.21 0.385 2.66 上柴股份 12.32 0.771 2.63 丹化科技 8.33 0.62 2.21 上海三毛 9.14 0.85 1.77 友谊股份 11.12 1.374 1.33 上工申贝 9.81 0.565 2.86 上海机电 16.26 1.636 1.64 宝信软件 24.57 1.876 2.16 上海物贸 10.58 0.657 2.65 自仪股份 7.34 0.622 1.94 上海普天 9.67 0.623 2.56 陆家嘴 19.04 1.672 1.88 华新水泥 13.52 1.554 1.43 锦江股份 17.35 1.606 1.78 鄂尔多斯 7.33 0.945 1.28 华电能源 2.65 0.302 1.45 SST天海 7.01 0.351 3.29 大名城 5.81 0.419 2.28 东方通信 5.68 0.473 1.98 黄山旅游 10.72 1.23 1.44 开开实业 10.96 0.749 2.41 海南航空 2.06 0.418 0.81 ST轻骑 3.83 0.313 2.02 振华重工 3.8 0.443 1.41 锦州港 4.05 0.407 1.64 九龙山 3.24 0.314 1.70 凌云股份 7.48 0.602 2.05 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。