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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:14 BJT

CNH动态：人民币中间价跳升引离岸即期加速震荡，一年期远期创近期新高

路透香港12月4日 - 人民币兑美元中间价创汇改以来新高，带动人民币离岸即期 周一继续上涨，至11月19日以来高点。一年期远期亦创下自2011年来的最高点。交易员称，中间价跳升超百个点子，不排除年底前人民币还会继续强势上涨，甚至可探6.055高位。

离岸即期早盘有一轮急速上涨，本地时间上午11:00时，买价创盘中高点6.0596，午盘随着卖盘涌现等影响，即期有所震荡回落。

“早上中间价挂出来后（本地时间9:15）美元兑人民币即期掉下来比较急，后来就稳定下来。”一位中资银行外汇交易员称，盘中外资行的卖盘汹涌，近两周离岸人民币即期不排除创前期高点。

本地时间下午3:32分，离岸人民币 报6.0655，上日尾盘在6.0681，涨幅0.04%，盘中最高点一度至6.0596.此与在岸人民币即期收盘 6.0737，价差为82个点子。

上述交易员并表示，离岸人民币的强势表现跟周末公布的宏观数据--中国贸易顺差创了近五年新高不无关系，市场对中国经济更有信心。

中国11月出口远高于预期，较上年同期大涨12.7%，进口增加5.3%，贸易顺差338亿美元，创近五年最高，路透预估原本为217亿美元。

离岸市场人民币兑美元一年期远期 上涨至6.1287，创2011年9月23日以来最高点。

在岸人民币兑美元即期 周一早盘初段延续上周五大涨之势至6.0728，开盘即突破6.08元关口创汇改来新高。交易员称，中间价跳升超百点子，引发一轮较强升值预期，且大行干预并未出现，强大结汇盘一路攻城掠地，带动即期最高站上6.0715元的历史高点。

美元/人民币一年期品种 最新报在6.1200/22，上日尾盘为6.1300。

美元指数 与昨日几近持平至80.31，美元兑日圆 在上周五大涨1.1%之后，持坚于102.98日圆，距离上周二的六个月高位103.38并不远。（完）

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
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