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债券 | 2013年 12月 9日 星期一 16:25 BJT

德国数据：10月贸易顺差收窄，将令欧元区邻国欢欣不已

“贸易伙伴因德国复苏而受惠。他们向德国提供钢铁或机械部件等中间产品，未来贸易差额将不会这么高。”

德国10月从欧元区进口按年增长3.4%，而向欧元区出口则降低0.1%。

然而德国未经调整出口额达到991亿欧元，为单月纪录高位。

德国表示，自2007年以来，已将经常账盈余占国内生产总值(GDP)比例削减一半。

今年贸易料不会为经济成长做贡献，只会成为减分项，不过内需虽仍疲弱，但却将拉动德国经济实现温和扩张。(完) (编译 徐文焰/石冠兰 审校 隋芬/李婷仪)
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