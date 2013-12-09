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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:15 BJT

标题新闻：法国能源公司Areva与中国广核集团签署再生能源商业合作协议，聚焦于海上风电

路透12月9日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文,请点选
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