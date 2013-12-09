全球贸易：TPP谈判紧随WTO贸易改革协议登场，很快达成协议的预期升温

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透新加坡12月9日 - 世界贸易组织(WTO)周六达成其首个贸易改革协议之后，攸关12个国家的另一个重大贸易协议--跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)或许可在2-3个月之内达成共识的期待也渐渐升温。
来自12个国家的贸易官员正齐聚新加坡，就TPP协商展开闭门会议。
TPP达成协议的话，这项自由贸易协定将覆盖越南、智利和日本等环太平洋地区，涵盖近8亿人口以及全球经济的40%，涉及范围更甚其他类似协议，不仅包括实体贸易关税，还尝试规范政府采购等敏感领域，并给予企业可控告政府的更大权利。
数月之前TPP协议的达成看起来还非常遥远。日本在7月才加入谈判，许多国家对于农产品关税、网路自由规定和国营企业等多项议题仍各持己见。
不过，美国推动在年底前达成某种形式协议的努力似乎开始显现成效。日本内阁副大臣西村康稔周一对记者说，周日晚间的餐会中谈判有了一些进展，而观察人士也表示，上周WTO在巴厘岛(峇里岛)的会议中，TPP谈判有多项准备工作已经展开。
“我希望继续朝着年底前达成协议的方向来努力，”西村康稔说。他还说计划在周一稍晚时与美方进行双边协商。
虽然观察家认为，这次在新加坡为期四天的协商不太可能有协议出炉，可就算还有许多技术问题有待克服，或许仍有足够多的推动力在未来几个月达成协议。
淡马锡基金会贸易与谈判中心主管Deborah Elms说，“如果他们在政治议题方面的立场够接近，他们可以宣布某种政治协议，然后说‘我们做到了’，然后再自行解决最后剩下的一小部分。”他表示，“这是有可能的。”(完)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。