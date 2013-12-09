香港金融：美国倘退市影响难免，但香港投资市场整体仍较健康--官员

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透香港12月9日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周一表示，认为现时是美国退市的好时机，虽然退市对投资市场影响难以避免，但香港投资市场、IPO市场整体仍比较健康，故对香港市场仍有信心。
陈家强在出席一研讨会后对记者表示，认为现时应该是美国退市的好时机，因为在经济开始复苏，继续推行量宽（QE）的好处愈来愈少，不退市的风险愈来愈大；但退市的话亦需要向市场表达清晰的信息，市场亦要理解退市策略长远会为市场带来稳定，减轻短期震荡。
他续称，虽然退市对投资情绪会带来短期影响，但认为香港的投资市场、IPO市场整体来说比较健康；从客观市盈率来看，股市相对都是健康的。
“我们亦见到中国经济自三中全会后也有很明显增长的势头，在策略基础上有利内地公司集资，虽然退市对投资市场的影响难以避免，但整体来说，我们对香港有信心。”陈家强说。
提到退市对香港楼市的影响时，陈家强表示，在政府“双辣招”（即买家印花税和双倍印花税）下，达到平稳市场的效果，这正是政府的政策目标。
“我们认为现时所制订的印花税措施是合适的，并希望极力争取立法会尽快通过两条法案，让政府可审时度势，为将来两项印花税措施需要调整时，有更大空间做这工作。”他称。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。