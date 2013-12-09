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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:22 BJT

香港金融：美国倘退市影响难免，但香港投资市场整体仍较健康--官员

路透香港12月9日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周一表示，认为现时是美国退市的好时机，虽然退市对投资市场影响难以避免，但香港投资市场、IPO市场整体仍比较健康，故对香港市场仍有信心。

陈家强在出席一研讨会后对记者表示，认为现时应该是美国退市的好时机，因为在经济开始复苏，继续推行量宽（QE）的好处愈来愈少，不退市的风险愈来愈大；但退市的话亦需要向市场表达清晰的信息，市场亦要理解退市策略长远会为市场带来稳定，减轻短期震荡。

他续称，虽然退市对投资情绪会带来短期影响，但认为香港的投资市场、IPO市场整体来说比较健康；从客观市盈率来看，股市相对都是健康的。

“我们亦见到中国经济自三中全会后也有很明显增长的势头，在策略基础上有利内地公司集资，虽然退市对投资市场的影响难以避免，但整体来说，我们对香港有信心。”陈家强说。

提到退市对香港楼市的影响时，陈家强表示，在政府“双辣招”（即买家印花税和双倍印花税）下，达到平稳市场的效果，这正是政府的政策目标。

“我们认为现时所制订的印花税措施是合适的，并希望极力争取立法会尽快通过两条法案，让政府可审时度势，为将来两项印花税措施需要调整时，有更大空间做这工作。”他称。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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