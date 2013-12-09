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货币新闻 | 2013年 12月 9日 星期一 16:46 BJT

欧洲经济：欧洲央行莫尔许称量化宽松会对该行构成巨大挑战

路透12月9日 -

上周欧洲央行维持利率不变，并重申一旦欧元区经济需要更多的刺激，其还有强有力的政策工具可用。

莫尔许表示，其中一个便是美联储和英国央行使用过的量化宽松。

他称，在欧元区二级市场上买入主权债是可能的，但缺少一个欧洲央行可从其购买公债的中央政府，使得这么做较为困难。

“定义各个欧元区成员国公债所构成的资产组合，然后购入各国公债，将会给欧洲央行带来巨大的经济、法律和政治挑战，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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