欧洲经济：欧洲央行莫尔许称量化宽松会对该行构成巨大挑战

标题新闻：美众议院共和党自由党团主席称如众议院领袖认真讨论税改事宜，8月底前或可在国会通过
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路透12月9日 -
上周欧洲央行维持利率不变，并重申一旦欧元区经济需要更多的刺激，其还有强有力的政策工具可用。
莫尔许表示，其中一个便是美联储和英国央行使用过的量化宽松。
他称，在欧元区二级市场上买入主权债是可能的，但缺少一个欧洲央行可从其购买公债的中央政府，使得这么做较为困难。
“定义各个欧元区成员国公债所构成的资产组合，然后购入各国公债，将会给欧洲央行带来巨大的经济、法律和政治挑战，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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