欧洲经济：欧洲央行莫尔许称量化宽松会对该行构成巨大挑战

路透12月9日 -

上周欧洲央行维持利率不变，并重申一旦欧元区经济需要更多的刺激，其还有强有力的政策工具可用。

莫尔许表示，其中一个便是美联储和英国央行使用过的量化宽松。

他称，在欧元区二级市场上买入主权债是可能的，但缺少一个欧洲央行可从其购买公债的中央政府，使得这么做较为困难。