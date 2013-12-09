《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月9日

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透香港12月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价：（本地时间 17:30时,1港元=0.78302人民币 ） 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-4. 85%,低于上交易日收盘的-4.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比 价 工商银行 3.80 5.60 0.87 建设银行 4.42 6.25 0.90 中国银行 2.82 3.72 0.97 农业银行 2.61 3.97 0.84 招商银行 10.90 16.20 0.86 中信银行 4.09 4.44 1.18 交通银行 4.20 5.65 0.95 民生银行 8.49 9.02 1.20 中国人寿 16.46 25.60 0.82 中国平安 42.91 76.00 0.72 中国太保 19.76 32.75 0.77 中信证券 13.06 21.20 0.79 新华人寿 24.42 28.10 1.11 海通证券 11.94 13.88 1.10 华能国际 5.54 7.37 0.96 大唐发电 4.66 3.65 1.63 华电国际 3.25 3.27 1.27 中煤能源 5.35 5.04 1.36 中国神华 16.97 25.70 0.84 中国石油 8.16 9.08 1.15 兖州煤业 10.10 7.89 1.63 中国石化 4.95 6.63 0.95 上海石化 2.80 2.19 1.63 中海油服 24.55 23.75 1.32 仪征化纤 2.92 1.50 2.49 中国铝业 3.94 2.83 1.78 江西铜业 15.28 14.50 1.35 洛阳钼业 6.83 3.31 2.64 紫金矿业 2.43 1.74 1.78 马钢股份 1.81 2.20 1.05 鞍钢股份 3.30 5.79 0.73 重庆钢铁 2.62 1.21 2.77 海螺水泥 18.29 30.25 0.77 洛阳玻璃 4.96 1.39 4.56 北人股份 8.34 3.05 3.49 中联重科 5.91 7.66 0.99 金隅股份 7.45 6.84 1.39 中国国航 4.16 5.93 0.90 东方航空 2.96 3.04 1.24 南方航空 2.93 3.33 1.12 中国远洋 3.46 4.01 1.10 中海集运 2.74 2.08 1.68 中集集团 15.06 15.76 1.22 中海发展 4.97 5.30 1.20 宁沪高速 5.83 9.89 0.75 深高速 3.93 3.62 1.39 成渝高速 3.01 2.39 1.61 皖通高速 4.13 4.50 1.17 广深铁路 3.03 3.58 1.08 中国南车 5.47 7.05 0.99 中国交建 4.34 6.48 0.86 中国铁建 5.36 8.66 0.79 中国中铁 2.96 4.44 0.85 长城汽车 46.86 47.30 1.27 比亚迪 37.95 40.50 1.20 广汽集团 9.27 10.06 1.18 青岛啤酒 46.43 64.45 0.92 广州药业 32.17 30.85 1.33 新华制药 4.84 2.16 2.86 海信科龙 12.42 11.10 1.43 南京熊猫 8.26 3.82 2.76 晨鸣纸业 4.96 3.40 1.86 上海医药 16.11 18.46 1.11 中兴通讯 15.20 17.16 1.13 东方电气 13.15 14.22 1.18 潍柴动力 21.21 34.90 0.78 东北电气 2.47 0.92 3.43 广船国际 16.69 17.22 1.24 经纬纺机 9.35 5.82 2.05 昆明机床 4.75 2.16 2.81 一拖股份 10.21 6.50 2.01 北辰实业 2.88 1.75 2.10 创业环保 8.67 3.27 3.39 中国中冶 1.88 1.49 1.61 金风科技 8.57 7.56 1.45 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。