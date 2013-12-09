中国债市：利率互换波动不大，NCD靴子落地市场归于平淡

路透上海12月9日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一变化有限。市场人士表示，央行大额可转让定期存单(NCD)消息一出，SHIBOR基准的IRS走势反而归于平淡，一改上周快速走升态势，或因市场早已对这一消息消化殆尽；而repo(回购利率)基准IRS亦波动不大，因资金面整体较为平稳。

“IRS基本上还没有动，下去了两个bp（基点）又pay(收浮动付固定)上来了，IRS之前太猛了，现在应该是靴子落地要回调吧，”广发银行交易员李海涛称，相比较而言，“还是shibor下来的多点，repo基准的反而下来的少。”

为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。

华中一券商研究员则认为，今天的IRS算是短期调整，上涨势头并不明显，但shibor利率往上还有一点空间，IRS亦不排除再走升的可能；而回购利率基准的IRS则有待进一步观察资金面的变化。

中国银行间市场周一主要质押式回购利率 多有不同程度的下跌。市场人士指出，大额可转让定期存单(NCD)消息暂未改变资金均衡的局面，线上和线下市场皆如此；线上回购市场，年内资金供给略大于需求，长期限资金供给方则比较单一。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.7825/4.8892 4.7075/4.7879 4.7675/4.8500 4.8571/4.9500 4.8542/5.1267

上日 4.8025/4.9059 4.7692/4.8525 4.7925/4.8771 4.9050/4.9913 4.8875/5.1525

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0200/-0.0167 -0.0617/-0.0646 -0.0250/-0.0271 -0.0479/-0.0413 -0.0333/-0.0258

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。