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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 16:35 BJT

全球金属：必和必拓与中国铜冶炼商同意明年上半年加工精炼费提高41%

路透香港12月9日 - 两名冶炼厂消息人士周一表示，中国大型铜冶炼商和澳洲矿业巨擘必和必拓 已同意，将明年上半年的有期铜精矿加工精炼费(TC/RC)上调41%。

双方同意2014年1-6月的加工精炼费将为每吨99美元和每磅9.9美分。而2013年7-12月为每吨70美元和每磅7美分。

全球矿商向冶炼商支付加工精炼费，将铜精矿炼成金属，费用从销售价格中扣除。通常在铜精矿供应上升时加工费增加。

必和必拓的一名发言人尚未即刻回复请求置评的电子邮件。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)
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